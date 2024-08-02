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Команда и персонал «Лестер Сити» почтили память тренера Шекспира

Команда и персонал «Лестер Сити» почтили память тренера Шекспира
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Команда и персонал «Лестер Сити» перед тренировкой почтили память тренера Крэйга Шекспира, ушедшего из жизни 1 августа в возрасте 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Спасибо тебе, Шейки, за всё. Сегодня команда «Лестер Сити» собралась перед тренировкой в Германии, чтобы отдать дань уважения нашему бывшему тренеру Крэйгу Шекспиру», — написано в сообщении.

С февраля по март 2017 года английский специалист занимал должность исполняющего обязанности главного тренера «Лестера». 12 марта Крэйг Шекспир был назначен на пост главного тренера «лис». Он проработал на должности до октября 2017 года. Затем Шекспир работал в качестве помощника тренера в таких командах, как «Эвертон», «Уотфорд», «Астон Вилла», «Норвич». С апреля по июнь 2023 года специалист занимал должность ассистента главного тренера в «Лестере».

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