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Франция — Аргентина: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Олимпиады-2024

Франция — Аргентина: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Олимпиады-2024
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Сегодня, 2 августа, состоится четвертьфинальный матч футбольного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже между сборными Франции и Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция U23
Не начался
Аргентина U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Франция: Ресте, Люкеба, Трюффер, Баде, Сильдийя, Коне, Мийо, Олисе, Ляказетт, Шотар, Матета.

Аргентина: Рульи, Ди Чезаре, Отаменди, Амионе, Гарсия, Медина, Сенон, И. Фернандес, Симеоне, Альварес, Альмада.

Франция выиграла группу А с девятью очками, второе место заняли США (шесть очков), дальше расположились Новая Зеландия (три очка) и Гвинея (0 очков). Аргентина же заняла второе место (шесть очков) в группе В с Марокко (шесть очков), Украиной (три очка) и Ираком (три очка).

Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 9 августа. Победителем Олимпиады-2020 стала сборная Бразилии, обыграв в финале сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр.).

Календарь футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная сетка футбольного турнира на Олимпиаде-2024
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