Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
НЕК Неймеген — Гавр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Москва продлило контракт с Муми Нгамалё

«Динамо» Москва продлило контракт с Муми Нгамалё
Комментарии

Московское «Динамо» продлило контракт с камерунским нападающим Муми Нгамалё. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок нового контракта игрока с клубом рассчитан до 2026 года и подразумевает опцию продления ещё на сезон.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 30-летний Муми Нгамалё провёл 26 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на счету нападающего семь игр, один гол и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 4,5 млн.

В прошлом сезоне «Динамо» завершило чемпионат России на третьем месте в турнирной таблице. Команда набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит» (57).

Материалы по теме
«Динамо» нашло неожиданную замену Смолову. Будущий новичок сейчас на Олимпиаде
«Динамо» нашло неожиданную замену Смолову. Будущий новичок сейчас на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android