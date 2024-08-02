«Динамо» Москва продлило контракт с Муми Нгамалё

Московское «Динамо» продлило контракт с камерунским нападающим Муми Нгамалё. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок нового контракта игрока с клубом рассчитан до 2026 года и подразумевает опцию продления ещё на сезон.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 30-летний Муми Нгамалё провёл 26 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на счету нападающего семь игр, один гол и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 4,5 млн.

В прошлом сезоне «Динамо» завершило чемпионат России на третьем месте в турнирной таблице. Команда набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит» (57).