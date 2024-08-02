Левандовски: «Барселона» может победить «Реал» с Мбаппе в составе

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о сравнении себя с новоиспечённым нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе.

«Мбаппе не такой нападающий, как я. Он играет на другой позиции и у него другой футбольный стиль. Разумеется, он отличный футболист. Однако я уверен в возможностях «Барсы», поскольку при условии, что мы знаем, как действовать, хорошо готовимся и с учётом качества команды, мы можем думать над победой в матче с «Реалом», — приводит слова Левандовского ESPN.

В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе: