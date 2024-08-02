Арустамян: первые недели Алексей Миранчук просто открещивался от «Атланты»

Известный журналист Нобель Арустамян прокомментировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед».

«Вижу много разочарованных трансфером Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед». Да, я тоже хотел, чтобы следующей командой Лехи после «Аталанты» был «Милан», «Интер» или «Ювентус». И чтобы в следующем сезоне он обязательно играл в Лиге Чемпионов. Уверен: Миранчук соответствует этому уровню.

Но я не готов называть выбор в пользу MLS ошибкой и упрекать Алексея в том, что он не раскрыл свой потенциал в Италии.

Миранчук – один из самых дорогих игроков в истории MLS, по некоторым данным вообще самый дорогой ($ 16.3 млн, как пишет Фабрицио Романо). Так или иначе, рынок Северной Америки – совсем не как в Саудовской Аравии. Там покупают все, что блестит, не считаясь с тратами – потому что деньги просто спускают сверху. В MLS так финансами не разбрасываются, там спорт – все же бизнес. Каждый доллар должен быть отбит.

«Атланта» в самом деле сильно хотела Алексея. Как вы понимаете, сейчас не то время, чтобы такой переход можно было бы объяснить каким-то внешними факторами типа маркетинг на России и влияние агентов или третьих сторон. «Атланта» этим летом лишилась двух ведущих игрока – и Миранчука выбрала именно как сильного новичка. Иначе бы так не вкладывались.

Я знаю, что первые две-три недели Алексей просто открещивался от «Атланты», игнорировал все разговоры о переезде туда, старался даже об этом не думать. Но сыграло упорство «Атланты» и конкретно спортивного директора – он приезжал в Бергамо, убеждал Алексея согласиться, предлагал чуть ли топ-5 контракт в MLS. Опять же – не за былые заслуги и не за медийный образ. А потому что видели, как он играет, выкладывается, и оценили статистику (солидную для Италии в прошлом сезоне).

MLS – да, это другой мир, совсем не топ-5 Европы, без еврокубков. Это вообще другая жизнь во всех смыслах. Но перед ЧМ-2026 лигу наверняка ждёт развитие – денег будут инвестировать еще больше, внимания прибавится. Плюс в Америке играет лучший футболист мира последних 20 лет и еще много звёзд, пусть и на закате карьеры.

«Атланта» – серьёзный клуб с лучшим стадионом в стране. Постепенно складывается противостояние с «Интером Майами». Миранчук окунется в новую, интересную жизнь. Если русский футболист станет частью этой истории, лицом этой лиги, а тем более если станет ее звездой – будет очень круто», – написал Нобель в своём телеграм-канале.