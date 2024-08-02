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Сборная Египта стала полуфиналистом Олимпиады-2024, победив Парагвай в серии пенальти

Сборная Египта стала полуфиналистом Олимпиады-2024, победив Парагвай в серии пенальти
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Завершился матч 1/4 финала мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Египта и Парагвая. Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Сборная Египта одержала победу со счётом 1:1, 5:4 пен.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Египет U23
Окончен
1 : 1
5 : 4
Парагвай U23
0:1 Гомес – 71'     1:1 Адель – 88'    

На 71-й минуте отличился полузащитник сборной Парагвая Диего Гомес. Ему ассистировал Хулио Энсисо. На 88-й минуте счёт сравнял нападающий команды Египта Ибрахим Адель с передачи Ахмеда Сайеда.

В 1/2 финала олимпийского турнира сборная Египта встретится с победителем пары Франция — Аргентина. Матч пройдёт в понедельник, 5 августа.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

Сетка плей-офф футбольного турнира на Олимпиаде-2024
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