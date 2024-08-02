Нгамалё: хочу выиграть трофей с «Динамо», поэтому решил продлить контракт

Камерунский нападающий Муми Нгамалё прокомментировал продление контракта с московским «Динамо» до 2026 года.

«Я очень комфортно чувствую себя здесь и хочу выиграть трофей с «Динамо», поэтому решил продлить контракт. Для меня «Динамо» сейчас как семья. Меня все поддерживают, а я в свою очередь усердно тренируюсь и полностью выкладываюсь на поле в играх. Очень хочу помочь «Динамо» взобраться как можно выше», — приводит слова Нгамалё официальный сайт «Динамо».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 30-летний Муми Нгамалё провёл 26 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на счету нападающего семь игр, один гол и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 4,5 млн.