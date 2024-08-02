«Динамо»: надеемся, Черданцев ещё не раз прокричит фамилию Нгамалё

Пресс-служба московского «Динамо» прокомментировала продление контракта с нападающим Муми Нгамалё до 2026 года.

«Надеемся, Георгий Черданцев ещё не раз прокричит его фамилию», – говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Ранее Нгамалё записал видеообращение для футбольного комментатора Георгия Черданцева, в котором сказал следующее: «Хочу сказать спасибо за то, что приходишь на наши матчи. Каждый раз, когда ты приходишь, я забиваю гол».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 30-летний Муми Нгамалё провёл 26 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на счету нападающего семь игр, один гол и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 4,5 млн.