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«Должны знать ему цену». В «Лейпциге» недовольны предложением «Барселоны» по Ольмо

«Должны знать ему цену». В «Лейпциге» недовольны предложением «Барселоны» по Ольмо
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе ответил на вопрос о переговорах «быков» с «Барселоной» по трансферу 26-летнего атакующего полузащитника Даниэля Ольмо. Ранее в СМИ появлялась информация, что немецкий клуб отклонил предложение сине-гранатовых из-за низкой суммы сделки.

«У игрока есть ценность, которую он заработал с нами. Он чудесно развился. Все знают, на что способен Дани Ольмо. Все должны знать цену футболисту. В связи с этим клуб, который действительно хочет заполучить его, должен предложить цену, соответствующую уровню Дани Ольмо», — приводит слова Розе журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на Sky Sport Germany.

В минувшем сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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