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«Зенит» ведёт переговоры по трансферу игрока «Марселя» Арита

«Зенит» ведёт переговоры по трансферу игрока «Марселя» Арита
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Санкт-петербургский «Зенит» ведёт переговоры с французским «Марселем» по трансферу марокканского полузащитника Амина Арита. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Санкт-петербургский клуб активно интересуется полузащитником и ведёт переговоры по его трансферу.

В сезоне-2023/2024 французской Лиги 1 27-летний Амин Арит провёл 28 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Также на счету полузащитника 14 игр, один забитый мяч и шесть голевых передач в Лиге Европы. В Лиге чемпионов он провёл два матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 15 млн.

В сезоне-2023/2024 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.

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