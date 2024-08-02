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Арустамян: у Алексея Миранчука возникали сложности с Гасперини

Арустамян: у Алексея Миранчука возникали сложности с Гасперини
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Известный журналист Нобель Арустамян прокомментировал этап карьеры российского полузащитника Алексея Миранчука в составе «Аталанты». Ранее хавбек перебрался из итальянской команды в «Атланту Юнайтед».

«Никогда не слышал претензий к поведению, мотивации Лехи – выкладывался он всегда на сто процентов. Показательном что творилось в клубных соцсетях после ухода. Болельщики и партнеры провожали Миранчука очень тепло, благодарили. Видно: Алексея в Бергамо полюбили.

С кем бы я ни общался в Италии о Миранчуке – все его хвалили. Да, ему попался непростой тренер Гасперини – с ним возникали сложности. Но Лёха никогда не сдавался, работал, развивался. Важнейшая роль в «Торино», крайне достойный сезон-2023/2024, победа в Лига Европы – все это факты.

А итальянцы считают молодыми футболистов лет до 33. Так что не исключаю, что Миранчук еще вернётся в Серию А. Или в топ-5 европейских лиг. Или РПЛ. И обязательно ещё сыграет в ЛЧ», – написал Нобель в своём телеграм-канале.

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