«В его сердце был только «Реал». Дэвид Мойес — о сорванном переходе Бэйла в «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес вспомнил, как в 2013 году крайний нападающий Гарет Бэйл отказался от перехода из «Тоттенхэма» в стан «красных дьяволов» ради того, чтобы присоединиться к мадридскому «Реалу».

«Я хотел, чтобы мы подписали Гарета Бэйла. У «Манчестер Юнайтед» всегда были отличные игроки на краях атаки, такие как Дэвид Бекхэм или Райан Гиггз, поэтому я решил, что он подойдёт. Мы сделали самое крупное предложение «Тоттенхэму» и игроку, его уже ждал вертолёт, но в его сердце был только мадридский «Реал», — приводит слова Мойеса AS.

Мойес занимал должность главного тренера английского гранда с 2013 по 2014 год. Бэйл выступал в составе «сливочных» с 2013 по 2022 год.

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