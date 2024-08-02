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«Балтика» обыграла «Черноморец» в домашнем матче 4-го тура Первой лиги

«Балтика» обыграла «Черноморец» в домашнем матче 4-го тура Первой лиги
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Закончился матч 4-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Черноморец» из Новороссийска. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра противостояния выступил Игорь Панин. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Россия — Мелбет Первая лига . 4-й тур
02 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Черноморец
Новороссийск
1:0 Фернандес – 13'     2:0 Фернандес – 39'    

На 13-й минуте Алекс Фернандес реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. На 39-й минуте Фернандес удвоил преимущество своей команды. «Черноморец» так и не сумел распечатать ворота соперника.

После четырёх туров Первой лиги «Балтика» набрала шесть очков и занимает восьмое место. «Черноморец» заработал три очка и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре соревнования калининградский клуб встретится с «Соколом». Матч состоится 10 августа. «Черноморец» сыграет с «Сочи». Противостояние пройдёт также 10 августа.

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