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Первая лиги — 2024/2025: результаты матчей 2 августа

Первая лиги — 2024/2025: результаты матчей 2 августа
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Сегодня, 2 августа, стартовал 4-й тур Мелбет Первой лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних матчей.

Первая лига — 2024/2025: результаты матчей 2 августа:

  • «Уфа» — «Тюмень» — 2:2;
  • «Балтика» — «Черноморец» — 2:0.

Предлагаем ознакомиться с остальными матчами 4-го тура Первой лиги:

3 августа, суббота:

  • 15:00 мск. «Торпедо» — «Чайка»;
  • 16:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Алания»;
  • 16:00 мск. «Урал» — «Сокол».

4 августа, воскресенье:

  • 17:30 мск. «Шинник» — «Сочи»;
  • 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Ротор»;
  • 20:00 мск. «Родина» — «КАМАЗ».

5 августа, понедельник:

  • 19:00 мск. «Арсенал» — «Енисей»

В настоящий момент времени на первой строчке в турнирной таблице располагается тульский «Арсенал», который набрал девять очков за три тура.

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