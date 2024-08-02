Первая лиги — 2024/2025: результаты матчей 2 августа
Сегодня, 2 августа, стартовал 4-й тур Мелбет Первой лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних матчей.
Первая лига — 2024/2025: результаты матчей 2 августа:
- «Уфа» — «Тюмень» — 2:2;
- «Балтика» — «Черноморец» — 2:0.
Предлагаем ознакомиться с остальными матчами 4-го тура Первой лиги:
3 августа, суббота:
- 15:00 мск. «Торпедо» — «Чайка»;
- 16:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Алания»;
- 16:00 мск. «Урал» — «Сокол».
4 августа, воскресенье:
- 17:30 мск. «Шинник» — «Сочи»;
- 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Ротор»;
- 20:00 мск. «Родина» — «КАМАЗ».
5 августа, понедельник:
- 19:00 мск. «Арсенал» — «Енисей»
В настоящий момент времени на первой строчке в турнирной таблице располагается тульский «Арсенал», который набрал девять очков за три тура.
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