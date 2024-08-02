Первая лиги — 2024/2025: результаты матчей 2 августа

Сегодня, 2 августа, стартовал 4-й тур Мелбет Первой лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних матчей.

Первая лига — 2024/2025: результаты матчей 2 августа:

«Уфа» — «Тюмень» — 2:2;

«Балтика» — «Черноморец» — 2:0.

Предлагаем ознакомиться с остальными матчами 4-го тура Первой лиги:

3 августа, суббота:

15:00 мск. «Торпедо» — «Чайка»;

16:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Алания»;

16:00 мск. «Урал» — «Сокол».

4 августа, воскресенье:

17:30 мск. «Шинник» — «Сочи»;

18:00 мск. «Нефтехимик» — «Ротор»;

20:00 мск. «Родина» — «КАМАЗ».

5 августа, понедельник:

19:00 мск. «Арсенал» — «Енисей»

В настоящий момент времени на первой строчке в турнирной таблице располагается тульский «Арсенал», который набрал девять очков за три тура.