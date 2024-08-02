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Тер Штеген: Флик хочет, чтобы игроки «Барселоны» могли играть три-четыре матча без отдыха

Тер Штеген: Флик хочет, чтобы игроки «Барселоны» могли играть три-четыре матча без отдыха
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал, какие требования новый главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик предъявляет к команде.

«Флик хочет, чтобы футболисты были на таком физическом уровне, который позволял бы им проводить три или четыре матча без перерыва. Нам необходимо стать лучше в этом аспекте. На сегодняшний день это очень важная тема [в команде], и одно из изменений, которое заметно лучше всего. Мы тренируемся очень усердно для того, чтобы превосходить любого соперника и быть конкурентоспособными в любой момент встречи», — приводит слова тер Штегена Sport.es.

Немецкий специалист был назначен на пост главного тренера каталонского клуба нынешним летом. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

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