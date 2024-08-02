Тер Штеген: Флик хочет, чтобы игроки «Барселоны» могли играть три-четыре матча без отдыха

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал, какие требования новый главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик предъявляет к команде.

«Флик хочет, чтобы футболисты были на таком физическом уровне, который позволял бы им проводить три или четыре матча без перерыва. Нам необходимо стать лучше в этом аспекте. На сегодняшний день это очень важная тема [в команде], и одно из изменений, которое заметно лучше всего. Мы тренируемся очень усердно для того, чтобы превосходить любого соперника и быть конкурентоспособными в любой момент встречи», — приводит слова тер Штегена Sport.es.

Немецкий специалист был назначен на пост главного тренера каталонского клуба нынешним летом. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: