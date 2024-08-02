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«Арсенал» отклонил предложение «Марселя» по переходу Нкетиа — Романо

«Арсенал» отклонил предложение «Марселя» по переходу Нкетиа — Романо
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Английский «Арсенал» отклонил новое предложение французского «Марселя» по трансферу нападающего Эдди Нкетиа. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что предложение в размере € 27 млн по-прежнему считается недостаточным для того, чтобы позволить Нкетиа перейти. «Марсель» согласовал личные условия с нападающим, но до сих пор не достиг соглашения с «Арсеналом».

В сезоне-2023/2024 25-летний Эдди Нкетиа провёл 27 матчей за «Арсенал», в которых забил пять мячей и оформил две голевые передачи. Также на счету нападающего шесть матчей и один гол в Лиге чемпионов. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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