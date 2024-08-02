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Франция — Аргентина: гол Олисе был отменён после просмотра VAR

Франция — Аргентина: гол Олисе был отменён после просмотра VAR
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В эти минуты идёт четвертьфинальный матч футбольного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже между сборными Франции и Аргентины. Игра проходит на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу «трёхцветных».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция U23
Окончен
1 : 0
Аргентина U23
1:0 Матета – 5'    

На 84-й минуте вингер Майкл Олисе забил второй гол хозяев, но он был отменён после просмотра VAR.

Ранее, на пятой минуте счёт во встрече открыл нападающий сборной Франции Жан-Филипп Матета.

Франция выиграла группу А с девятью очками, второе место заняли США (шесть очков), дальше расположились Новая Зеландия (три очка) и Гвинея (0 очков). Аргентина же заняла второе место (шесть очков) в группе В с Марокко (шесть очков), Украиной (три очка) и Ираком (три очка).

Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 9 августа. Победителем Олимпиады-2020 стала сборная Бразилии, обыграв в финале сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр.).

Турнирная сетка футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Календарь футбольного турнира на Олимпиаде-2024
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