Франция — Аргентина: гол Олисе был отменён после просмотра VAR

В эти минуты идёт четвертьфинальный матч футбольного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже между сборными Франции и Аргентины. Игра проходит на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу «трёхцветных».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 84-й минуте вингер Майкл Олисе забил второй гол хозяев, но он был отменён после просмотра VAR.

Ранее, на пятой минуте счёт во встрече открыл нападающий сборной Франции Жан-Филипп Матета.

Франция выиграла группу А с девятью очками, второе место заняли США (шесть очков), дальше расположились Новая Зеландия (три очка) и Гвинея (0 очков). Аргентина же заняла второе место (шесть очков) в группе В с Марокко (шесть очков), Украиной (три очка) и Ираком (три очка).

Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 9 августа. Победителем Олимпиады-2020 стала сборная Бразилии, обыграв в финале сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр.).

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