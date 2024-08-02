В «Барселоне» определились с тем, кто способен стать альтернативой Нико Уильямсу

В «Барселоне» считают, что 18-летний воспитанник клуба Дани Родригес, выступающий за молодёжную команду сине-гранатовых, может стать альтернативным вариантом крайнему нападающему «Атлетику» из Бильбао Нико Уильямсу, который всё дальше от перехода в испанский гранд. Об этом сообщает Managing Barca со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, «Барселона» намерена уделить больше внимания развитию навыков Родригеса, выступающего на позиции крайнего нападающего.

В минувшем сезоне 18-летний футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 тыс.

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