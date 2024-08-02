В «Бенфике» подтвердили переход молодой звезды клуба в «ПСЖ» за € 70 млн

Президент «Бенфики» Руй Кошта подтвердил, что 19-летний полузащитник португальского клуба Жоау Невеш переходит в «ПСЖ».

«Да, всё решено. Грустно понимать, что Жоау покинет нас. Он лучший игрок и прекрасный человек. На сегодняшний день мы не можем отказаться от сделки на € 70 млн. Всё просто, ведь мы не можем сказать «нет», — приводит слова Кошты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Невеш является воспитанником «Бенфики». В сезоне-2023/2024 он забил три гола и отдал один ассист в 55 матчах за клуб. По информации Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 55 млн. Действующее соглашение с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года.

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