Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок ответил, почему не заиграл в поле

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок ответил, почему не заиграл в поле
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок высказался об игре в качестве полевого футболиста.

«Начинал играть на позиции защитника, почему не заиграл в поле? Потому что, во-первых, не такое большое мастерство у меня объективно в игре ногами. Я считаю, не моё это — в поле играть.

Был какой-то мини-турнир на сближенные ворота — мини-футбол, и не было вратаря. Просто встал, пошло. Тренер сказал: «Давай оставайся в воротах», — сказал Латышонок в интервью клубной пресс-службе.

«Зенит» объявил о переходе Евгений Латышонка 14 июня. Вратарь подписал контракт с клубом сроком до 2029 года.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Евгений Латышонок провёл 26 матчей за калининградскую «Балтику». Также на его счету восемь матчей в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Латышонок: сборы с «Зенитом» — самые сложные в моей жизни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android