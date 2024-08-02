Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок ответил, почему не заиграл в поле

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок высказался об игре в качестве полевого футболиста.

«Начинал играть на позиции защитника, почему не заиграл в поле? Потому что, во-первых, не такое большое мастерство у меня объективно в игре ногами. Я считаю, не моё это — в поле играть.

Был какой-то мини-турнир на сближенные ворота — мини-футбол, и не было вратаря. Просто встал, пошло. Тренер сказал: «Давай оставайся в воротах», — сказал Латышонок в интервью клубной пресс-службе.

«Зенит» объявил о переходе Евгений Латышонка 14 июня. Вратарь подписал контракт с клубом сроком до 2029 года.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Евгений Латышонок провёл 26 матчей за калининградскую «Балтику». Также на его счету восемь матчей в Фонбет Кубке России.