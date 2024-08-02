Агент Шпинёв: «Спартак» не увидит никогда чемпионство, пока есть «Зенит»

Футбольный агент Вадим Шпинёв поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в сезоне-2024/2025.

– Вы не верите в успех «Спартака» в этом сезоне?

– А зачем он им нужен? Какой успех? Чемпионство они не увидят никогда, пока есть «Зенит», это все понимают. Как минимум в топ-3 они должны и обязаны быть, потому что «Спартак» – это великий и могучий клуб, – приводит слова Шпинёва Metaratings.

За два стартовых тура в новом сезоне Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» набрал три очка. В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые обыграли «Динамо» со счётом 3:0.

Напомним, петербургский «Зенит» на протяжении шести последних лет неизменно становился победителем РПЛ. В прошлом сезоне сине-бело-голубые завоевали все возможные трофеи в России.