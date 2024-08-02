Артёма Дзюбу пригласили потренироваться с пляжным футбольным клубом «Локомотив»

Главный тренер пляжного футбольного клуба «Локомотив» Илья Леонов заявил, что клуб не планирует усиливаться экс‑форвардом железнодорожников Артёмом Дзюбой, но готов пригласить его потренироваться с командой.

«Сейчас мы не рассматриваем варианты с полноценным переходом «классических» футболистов в «пляжку». Да, в нашем виде были такие примеры: и Александр Филимонов, и Алексей Смертин, и Дмитрий Сычёв были в нашей команде. На данный момент мы перешли на профессиональные рельсы, тут нужно постоянно тренироваться, поэтому мы отошли от подобной практики. Да, мы готовы пригласить на тренировку‑две, чтобы ребята попробовали свои силы, в том числе Дзюбу, но не для полноценных игр. Но с Артёмом мы ещё не связывались», — приводит слова Леонова «Матч ТВ».

Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.