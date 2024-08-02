«Арсенал» готов заплатить «Наполи» за Осимхена, сам игрок хочет в «ПСЖ» — Radio Radio

Лондонский «Арсенал» заинтересован в покупке 25-лентнего нападающего «Наполи» Виктора Осимхена и готов заплатить неаполитанскому клубу сумму, запрашиваемую за его трансфер. Об этом сообщает Ilario Radio Radio в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, у нигерийского футболиста есть соглашение с «ПСЖ», по которому он будет зарабатывать гораздо больше, чем в случае потенциального перехода в «Арсенал».
Осимхен в минувшем сезоне сыграл 32 матча во всех соревнованиях, где он забил 17 голов и сделал четыре ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.
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