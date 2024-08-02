Фюллькруг переходит из «Боруссии» Д в «Вест Хэм» за € 30 млн — журналист Плеттенберг

Дортмундская «Боруссия» и «Вест Хэм Юнайтед» достигли полной договорённости о переходе 31-летнего нападающего Никласа Фюллькруга в лондонский клуб за € 30 млн. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «молотобойцы» заплатят € 26 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 4 млн в виде дополнительных выплат. Контракт с Фюллькругом рассчитан до 2027 года с возможностью продления ещё на сезон. Зарплата нападающего в новом клубе составит € 3 млн.

Подчёркивается, что в скором времени состоится медицинское обследование немецкого футболиста.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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