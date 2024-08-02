Салихова — о Бакаеве: тренеры «Спартака» не развили дарование. Может, в «Химках» получится

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на переход полузащитника Зелимхана Бакаева из «Зенита» в «Химки» на правах аренды.

«Футбол всех расставляет по местам. Каждый тренер в «Спартаке» делал всё, чтобы из Зелимхана получился толковый футболист. Шансы и возможности давали все, несмотря на то, что он много ошибался и слишком часто разводил руками. Получается, что тренеры «Спартака» не развили дарование. И Семак, и тренер в Эмиратах. Может быть, у тренера «Химок» получится. Зелимхану желаю обрести место на поле и без травм провести сезон», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня, 2 августа, «Зенит» на своём официальном сайте объявил, что Зелимхан Бакаев продолжит сезон в «Химках». Стороны достигли соглашения о переходе полузащитника на правах аренды до конца сезона-2024/2025.