Голкипер «Зенита» Латышонок высказался об особенности матчей с «Краснодаром»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, являются ли для него матчи с «Краснодаром» особенными. Латышонок — воспитанник академии «Краснодара».

«Получается, прошлый сезон, когда я ещё был в «Балтике», это были суперособенные игры для меня. Потому что они были первыми, и как-то по-особенному настраивался. Даже, наверное, это излишне было.

Сейчас я уже понимаю, как готовиться к этим играм, когда у тебя сверхмотивация есть. Наоборот, как можно меньше думать об игре и правильно себя настраивать. Понимаю, как с этим работать», — сказал Латышонок в интервью клубной пресс-службе.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Евгений Латышонок провёл 26 матчей за калининградскую «Балтику». Также на его счету восемь матчей в Фонбет Кубке России.