Ещенко: Бакаев может заиграть за «Химки», как в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о переходе экс-игрока красно-белых Зелимхана Бакаева из «Зенита» в «Химки» на правах аренды.

«Бакаев может заиграть за «Химки», как в «Спартаке». Но пройдёт полгода-год, и ему уже 29 лет. А сейчас возрастных футболистов в хорошие клубы и на большую зарплату особо не берут. В «Спартак» он уже не вернётся, да и смысл ему? Там есть другие кандидаты.

Для чего он переходил в «Зенит»? На момент ухода мы общались с ним и говорили, что ему стоит остаться. В его переезде в Санкт-Петербург тоже можно найти плюсы: он выиграл титулы, хорошо заработал, хоть и мало играл. Вот теперь в 28 лет за «Химки» играет», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Сегодня, 2 августа, «Зенит» на своём официальном сайте объявил, что Зелимхан Бакаев продолжит сезон в «Химках». Стороны достигли соглашения о переходе полузащитника на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

В минувшем сезоне Бакаев на правах аренды принял участие в 25 матчах в составе «Аль-Вахды» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.