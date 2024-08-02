«Ноттингем Форест» требует у «Челси» £ 60 млн за покупку центрального защитника — DM

«Ноттингем Форест» запрашивает у «Челси» сумму в размере £ 60 млн (€ 70 млн) за трансфер 22-летнего центрального защитника Мурилло. Об этом сообщает Metro со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, в лондонском клубе видят в бразильском футболисте замену Тьяго Силве, покинувшему стан «синих» по окончании минувшего сезона. Сам Мурилло также подтвердил, что «Челси» проявляет интерес к нему.

В минувшем сезоне Мурилло принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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