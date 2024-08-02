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Агент Миранчука рассказал, сколько Алексей заработает в МЛС

Агент Миранчука рассказал, сколько Алексей заработает в МЛС
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника Алексея Миранчука, рассказал, сколько его клиент заработает в американском клубе «Атланта Юнайтед».

«Осенью Алексею будет уже 29 лет. Он уже всё повидал: выигрывал чемпионат и Кубки России, сыграл в Лиге чемпионов, выиграл Лигу Европы. Почему бы не задуматься о своём будущем? О детях, о маме, о брате? Почему бы за четыре года не заработать 13-14 млн [долларов]? Это огромные деньги», – приводит слова Шпинёва Metaratings.

Напомним, 30 июля «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне Алексей принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).

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