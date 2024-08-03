Евгений Латышонок сравнил требования к вратарям в «Зените» и в «Балтике»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок назвал отличия в требованиях к вратарям, по сравнению с калининградской «Балтикой».

«Здесь [в «Зените»], получается, большой упор на физическую подготовку. То есть намного больше тренажёрного зала, намного больше и интенсивнее сами тренировки. Потому что здесь очень много, допустим, повторений. Упал, встал, всё быстро, всё интенсивно.

В «Балтике» был другой подход. Больше тренировок на реакцию, больше — на выбор позиции. Кардинально отличались тренировки. И меньше намного было игры ногами. Здесь очень много мы играем ногами. Я уже чувствую себя намного увереннее в этом. Ещё одна вещь, в которой можно расти и прогрессировать, в которой есть потенциал», — сказал Латышонок в интервью клубной пресс-службе.

«Зенит» объявил о переходе Евгения Латышонка 14 июня. Вратарь подписал контракт с клубом сроком до 2029 года.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Евгений Латышонок провёл 26 матчей за калининградскую «Балтику». Также на его счету восемь матчей в Фонбет Кубке России.