Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились все участники полуфиналов мужского футбольного турнира Олимпиады-2024

Определились все участники полуфиналов мужского футбольного турнира Олимпиады-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Завершились все четвертьфинальные матчи мужского футбольного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже, по итогам которых сформировались пары полуфиналистов.

Представляем вашему вниманию полуфиналистов Олимпиады-2024:

  • Марокко — Испания;
  • Франция — Египет.
Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
05 августа 2024, понедельник. 19:00 МСК
Марокко U23
Не начался
Испания U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
05 августа 2024, понедельник. 22:00 МСК
Франция U23
Не начался
Египет U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1/4 финала Олимпиады-2024 сборная Марокко разгромила США со счётом 4:0. Испания выиграла у Японии (3:0). Египетская национальная команда победила Парагвай (1:1, 5:4 пен.). Сборная Франции обыграла аргентинскую национальную команду со счётом 1:0.

Оба полуфинальных матча состоятся 5 августа. Игра Марокко — Испания начнётся в 19:00 мск. Стартовый свисток на встречу между сборными Франции и Египта прозвучит в 22:00 мск. Финал Олимпийских игр – 2024 состоится 9 августа.

Календарь футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная сетка футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Материалы по теме
Топ-10 стран по количеству медалей летних Олимпиад в истории
Истории
Топ-10 стран по количеству медалей летних Олимпиад в истории

Супермаркет в Олимпийской деревне:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android