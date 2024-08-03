Определились все участники полуфиналов мужского футбольного турнира Олимпиады-2024

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Завершились все четвертьфинальные матчи мужского футбольного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже, по итогам которых сформировались пары полуфиналистов.

Представляем вашему вниманию полуфиналистов Олимпиады-2024:

Марокко — Испания;

Франция — Египет.

В 1/4 финала Олимпиады-2024 сборная Марокко разгромила США со счётом 4:0. Испания выиграла у Японии (3:0). Египетская национальная команда победила Парагвай (1:1, 5:4 пен.). Сборная Франции обыграла аргентинскую национальную команду со счётом 1:0.

Оба полуфинальных матча состоятся 5 августа. Игра Марокко — Испания начнётся в 19:00 мск. Стартовый свисток на встречу между сборными Франции и Египта прозвучит в 22:00 мск. Финал Олимпийских игр – 2024 состоится 9 августа.

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