Бушманов: уверен, что Чалов завоюет себе место в составе ПАОКа и будет играть

Российский тренер Евгений Бушманов оценил перспективы нападающего Фёдора Чалова в греческом ПАОКе.

«Я думаю, что такой игрок, как Чалов, должен быть как минимум в основной обойме. Понятно, что игроки атаки часто ротируются и не всегда играют от начала до конца матча, но я почему-то уверен, что Федя завоюет себе место в составе и будет играть. Потому что, на мой взгляд, он действительно сильный игрок и способен играть на ещё более высоком уровне», — сказал Бушманов в эфире радио «Движение».

ЦСКА и ПАОК объявили о переходе 26-летнего Фёдора Чалова 1 августа. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 11 млн.