Сборная Франции обыграла Аргентину и вышла в полуфинал Олимпиады-2024

Завершился четвертьфинальный матч футбольного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже между сборными Франции и Аргентины. Игра проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо. Матч закончился победой «трёхцветных» со счётом 1:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте счёт во встрече открыл нападающий сборной Франции Жан-Филипп Матета. На 84-й минуте вингер Майкл Олисе забил второй гол хозяев, но он был отменён после просмотра VAR.

Благодаря этой победе французская национальная команда вышла в полуфинал футбольного турнира Олимпиады-2024, где встретится со сборной Египта. Игра состоится 5 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В другом полуфинале сборная Марокко встретится с Испанией.

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