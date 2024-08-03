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Игрок «Локомотива» Карпукас: я не против оказаться с Захаряном в одной команде

Игрок «Локомотива» Карпукас: я не против оказаться с Захаряном в одной команде
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Российский полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас заявил о желании однажды сыграть в чемпионате Испании.

«Лично у меня нет команды, в которой я бы хотел оказаться в будущем. Единственное, наиболее симпатична Ла Лига. Посмотрим, как всё сложится в будущем. Ничего не загадываю. К Захаряну в команду? Я не против», — приводит слова Карпукаса Metaratings.

21-летний Захарян перешёл из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. На счету россиянина один гол и две результативные передачи в 40 матчах за испанскую команду.

Напомним, 22-летний Карпукас является воспитанником академии московского «Локомотива». За основной состав железнодорожников Артём дебютировал в 2022 году. Действующее соглашения игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

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