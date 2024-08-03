Завершились матчи 1/4 финала мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года. В полуфинал вышли сборные Марокко, Испании, Египта и Франции. Матчи 1/2 финала пройдут в понедельник, 5 августа.

Расписание матчей полуфинала мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2024 (время — московское)

5 августа

19:00. Марокко — Испания;

22:00. Франция — Египет.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта, в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.