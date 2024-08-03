Де Брёйне, Эдерсон и Альварес недовольны своим положением в «Ман Сити» — Football Insider

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, вратарь Эдерсон и нападающий Хулиан Альварес больше недовольны своим положением в стане «горожан», управляемым испанским специалистом Хосепом Гвардиолой. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, все три футболиста всерьёз обдумывают вариант с тем, чтобы покинуть «Манчестер Сити» нынешним летом. Подчёркивается, что Альварес недоволен количеством игрового времени в английском клубе. В то же время Де Брёйне и Эдерсон получили предложения от клубов из Саудовской Аравии, обещающих им большие деньги за переход.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах Альвареса заинтересован мадридский «Атлетико», однако, как подчёркивает Football Insider, Гвардиола попытается уговорить аргентинского футболиста остаться в английском клубе. Также испанский тренер не хочет отпускать Де Брёйне.

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