Матч Франция — Аргентина на Олимпиаде-2024 завершился массовой потасовкой

Матч 1/4 финала мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года Франция — Аргентина завершился массовой потасовкой, которая произошла после финального свистка и продолжилась в подтрибунном туннеле.

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Сборная Франции одержала победу со счётом 1:0 и вышла в полуфинал турнира. Единственный гол на пятой минуте забил Жан-Филипп Матета.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.