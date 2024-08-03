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Матч Франция — Аргентина на Олимпиаде-2024 завершился массовой потасовкой

Матч Франция — Аргентина на Олимпиаде-2024 завершился массовой потасовкой
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Матч 1/4 финала мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года Франция — Аргентина завершился массовой потасовкой, которая произошла после финального свистка и продолжилась в подтрибунном туннеле.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция U23
Окончен
1 : 0
Аргентина U23
1:0 Матета – 5'    

Фото: Кадр трансляции

Сборная Франции одержала победу со счётом 1:0 и вышла в полуфинал турнира. Единственный гол на пятой минуте забил Жан-Филипп Матета.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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