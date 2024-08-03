Тен Хаг отреагировал на слухи о продаже 32-летнего Каземиро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на слухи о возможной продаже 32-летнего опорного полузащитника манкунианцев Каземиро.

«Я надеюсь, что все игроки, которые есть у нас сейчас и которые желают выступать за команду, продолжат вносить свой вклад. Мы уже могли увидеть, что Каземиро успешен в своей карьере. В минувшем сезоне он был очень важен для нас в достижении успехов, которых мы добились. В связи с этим, когда он находится в форме, он крайне важный футболист для «Манчестер Юнайтед», — приводит слова тен Хага Metro.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах бразильского футболиста заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Каземиро принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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