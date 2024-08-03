Зиньковский отреагировал на слухи о возможном уходе из «Спартака»

Футболист московского «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о своём будущем в клубе. Ранее в СМИ появились слухи о том, что российскому игроку сказали искать новую команду.

«Мое дело — не обсуждать слухи, а играть в футбол. Я, конечно, прочитал новость, удивился. Спросил у своих знакомых ребят, что за фразы вкидываются в СМИ непонятные. Для меня это было удивление», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

Напомним, 28-летний Антон Зиньковский имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до июня 2027 года. В минувшем сезоне в активе полузащитника 37 матчей, четыре гола и одна результативная передача. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зиньковского в € 3 млн.