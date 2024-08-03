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«Здесь не было реванша». Анри — о победе Франции в матче с Аргентиной на Олимпиаде-2024

«Здесь не было реванша». Анри — о победе Франции в матче с Аргентиной на Олимпиаде-2024
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Главный тренер сборной Франции U23 Тьерри Анри поделился эмоциями после четвертьфинального матча мужского футбольного турнира Олимпиады-2024, в котором «трёхцветные» обыграли Аргентину со счётом 1:0.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция U23
Окончен
1 : 0
Аргентина U23
1:0 Матета – 5'    

«Мы не воспринимаем этот матч как реванш, потому что на чемпионате мира играли другие команды. Быстрый забитый мяч дал нам пространство для манёвра.

Также прошу прощение за конфликтную ситуацию после матча. Это не то, чего я хотел, и я не мог это контролировать», — приводит слова Анри журналист Гастон Эдул в соцсети Х (ранее Twitter).

В финале чемпионата мира 2022 года взрослая сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2).

ЧМ-2022 - финальный раунд . Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 3
4 : 2
Франция
1:0 Месси – 23'     2:0 Ди Мария – 36'     2:1 Мбаппе – 80'     2:2 Мбаппе – 81'     3:2 Месси – 108'     3:3 Мбаппе – 118'    

После финального свистка в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024 Франция — Аргентина между футболистами сборных произошла стычка, продолжившаяся в подтрибунном помещении.

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