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Солтмурад Бакаев: Джикия был первоклассным лидером в «Спартаке»

Солтмурад Бакаев: Джикия был первоклассным лидером в «Спартаке»
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Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев заявил, что бывший защитник «Спартака» Георгия Джикия был потрясающим капитаном московской команды.

— Джикия в межсезонье ушёл из «Спартака». Вы играли с ним вместе, каким он был капитаном? Удивлены ли вы его уходом?
— Он был первоклассным лидером, с которым было приятно выходить на поле, осознавать, что такой игрок выводит команду на поле. Джикия — потрясающий человек, футболист. Желаю ему только успехов, буду болеть за него дальше, — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.

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