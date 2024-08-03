Корнеев: Саша Илич выходит давать интервью, и ты видишь беспомощного человека

Бывший футболист Игорь Корнеев заявил, что главный тренер нижегородского «Пари НН» Саша Илич производит впечатление беспомощного человека.

«Илич выходит давать интервью, и ты видишь совершенно беспомощного человека, который не понимает, что происходит. Это бесит. Не говорю, что он слабый тренер, но, будь я руководителем, я бы вышвырнул его ещё вчера. Такое ощущение, что он ни минуты не спал.

Смотришь со стороны, в каждой линии «Пари НН» нужно закупать по два игрока. Не будет этого — команда повторит судьбу «Сочи» прошлого сезона», — сказал Корнеев в эфире «Матч Премьер».

Ранее стало известно, что руководство футбольного клуба «Пари НН» согласовало условия с новым тренером на случай отставки Саши Илича. Сменщиком сербского специалиста может стать Кирилл Новиков, ныне возглавляющий «Нефтехимик». Об этом сообщил «Чемпионат».

46-летний Илич был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» 4 мая 2024 года. В концовке прошлого сезона под его руководством нижегородская команда провела четыре матча в Российской Премьер-Лиге, в которых два раза уступила и дважды сыграла вничью. При этом в этих встречах «Пари Нижний Новгород» пропустил 13 мячей, а забил четыре. Сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге команда смогла по итогам переходных матчей с тульским «Арсеналом». Нижегородцы выиграли по сумме двух матчей со счётом 3:2.