Результаты матчей четвертьфиналов олимпийского турнира по футболу 2 августа
Поделиться
В пятницу, 2 августа, состоялись четвертьфиналы мужского футбольного турнира Олимпиады-2024. Было сыграно четыре матча.
Сборная Марокко разгромила США со счётом 4:0.
Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 16:00 МСК
Марокко U23
Окончен
4 : 0
США U23
1:0 Рахими – 29' 2:0 Ахомаш – 63' 3:0 Хакими – 70' 4:0 Маухуб – 90+1'
Испания крупно выиграла у Японии (3:0).
Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 18:00 МСК
Япония U23
Окончен
0 : 3
Испания U23
0:1 Лопес Мартин – 11' 0:2 Лопес Мартин – 73' 0:3 Руис – 86'
Египетская национальная команда победила Парагвай (1:1, 5:4 пен.).
Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Египет U23
Окончен
1 : 1
5 : 4
Парагвай U23
0:1 Гомес – 71' 1:1 Адель – 88'
Сборная Франции с минимальным счётом 1:0 обыграла аргентинскую национальную команду.
Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция U23
Окончен
1 : 0
Аргентина U23
1:0 Матета – 5'
Удаления: Мийо – 90+12' / нет
По итогам матчей 1/4 финала сформировались пары полуфиналистов: Марокко — Испания и Франция — Египет.
Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 августа 2024
-
03:23
-
00:55
-
00:45
-
00:41
-
00:41
-
00:30
-
00:24
-
00:18
-
00:18
-
00:12
-
00:02
-
00:02
-
00:01
- 2 августа 2024
-
23:51
-
23:45
-
23:37
-
23:31
-
23:27
-
23:18
-
23:11
-
23:09
-
23:00
-
23:00
-
22:55
-
22:52
-
22:48
-
22:41
-
22:31
-
22:16
-
22:12
-
22:07
-
22:01
-
21:57
-
21:49
-
21:45