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Результаты матчей четвертьфиналов олимпийского турнира по футболу 2 августа

Результаты матчей четвертьфиналов олимпийского турнира по футболу 2 августа
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В пятницу, 2 августа, состоялись четвертьфиналы мужского футбольного турнира Олимпиады-2024. Было сыграно четыре матча.

Сборная Марокко разгромила США со счётом 4:0.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 16:00 МСК
Марокко U23
Окончен
4 : 0
США U23
1:0 Рахими – 29'     2:0 Ахомаш – 63'     3:0 Хакими – 70'     4:0 Маухуб – 90+1'    

Испания крупно выиграла у Японии (3:0).

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 18:00 МСК
Япония U23
Окончен
0 : 3
Испания U23
0:1 Лопес Мартин – 11'     0:2 Лопес Мартин – 73'     0:3 Руис – 86'    

Египетская национальная команда победила Парагвай (1:1, 5:4 пен.).

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Египет U23
Окончен
1 : 1
5 : 4
Парагвай U23
0:1 Гомес – 71'     1:1 Адель – 88'    

Сборная Франции с минимальным счётом 1:0 обыграла аргентинскую национальную команду.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция U23
Окончен
1 : 0
Аргентина U23
1:0 Матета – 5'    
Удаления: Мийо – 90+12' / нет

По итогам матчей 1/4 финала сформировались пары полуфиналистов: Марокко — Испания и Франция — Египет.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

Календарь плей-офф футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная сетка плей-офф Олимпиады-2024 по футболу
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