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Сборная Франции по футболу повторила достижение 40-летней давности на Олимпиаде

Сборная Франции по футболу повторила достижение 40-летней давности на Олимпиаде
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Завершился четвертьфинальный матч футбольного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже между сборными Франции и Аргентины. Игра проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо. Матч закончился победой «трёхцветных» со счётом 1:0. Таким образом, французская национальная команда вышла в полуфинал Олимпиады впервые с 1984 года.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция U23
Окончен
1 : 0
Аргентина U23
1:0 Матета – 5'    
Удаления: Мийо – 90+12' / нет

Отметим, что на турнире 40 лет назад французы стали чемпионами. Тогда в финальном матче «трёхцветные» были сильнее сборной Бразилии (2:0).

В другом полуфинале футбольного турнира Олимпиады-2024 Франция встретится со сборной Египта. Игра состоится 5 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В другом полуфинале сборная Марокко встретится с Испанией.

Календарь плей-офф футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная сетка плей-офф Олимпиады-2024 по футболу

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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