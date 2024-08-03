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Златан Ибрагимович отреагировал на переход своего сына в «Милан»

Златан Ибрагимович отреагировал на переход своего сына в «Милан»
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Советник по спортивным и коммерческим вопросам и бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о переходе своего сына Максимилиана Ибрагимовича в итальянский клуб.

«Как отец, я очень горд и счастлив. У него много работы. Ему нелегко носить мою фамилию. Но пока у него сильный менталитет, и это самое главное. А дальше судьба решит: если ему будет суждено, то в будущем он заиграет в «Милане». Он много работает, очень в это верит и хочет творить историю, и, по его словам, он уже лучше меня (смеётся).

Я здесь, чтобы подталкивать и помогать ему, но не слишком его опекать: в конце концов, всё зависит от него. Ожидания? Нет, я просто рад за него», — приводит слова Ибрагимовича Milan Press в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на интервью ESPN.

Отметим, 17-летний Максимилиан в сезоне-2024/2025 будет выступать за юношеский «Милан».

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