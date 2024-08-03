Игрок «Мальорки» Джованни Гонсалес подтвердил свой переход в «Краснодар»

Уругвайский правый защитник защитник «Мальорки» Джованни Гонсалес высказался о возможном переходе в «Краснодар».

«Ни клуб, ни моя семья не ожидали этого. Но в футболе есть одна особенность: мы никогда не знаем, что может случиться или где мы окажемся завтра, и вот так оно и произошло.

Прощания никогда не бывают приятными, потому что тебе нравятся места, где ты находишься, твои товарищи по команде, сотрудники клуба, город, люди, но это во благо и для лучшего будущего для меня обоих. Иногда нужно покинуть эту зону комфорта и пойти на жертву ради семьи», — приводит слова Гонсалеса AS со ссылкой на его интервью IB3.

29-летний уругваец с 2022 года выступает за испанскую «Мальорку». Всего за испанскую команду защитник провёл 71 матч, в котором забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

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