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Капитан Аргентины объяснил причину массовой потасовки после матча ОИ с Францией

Капитан Аргентины объяснил причину массовой потасовки после матча ОИ с Францией
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Защитник сборной Аргентины, капитан национальной команды Николас Отаменди прокомментировал массовую потасовку после финального свистка матча 1/4 финала футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года с Францией (0:1).

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция U23
Окончен
1 : 0
Аргентина U23
1:0 Матета – 5'    
Удаления: Мийо – 90+12' / нет

«Был один парень… Бал… Ба… Его имени я даже не знаю (речь о защитнике Лоике Баде — Прим. «Чемпионата»). Если он хочет отпраздновать выход в финал, он может прийти и разобраться с нами.

Они пошли и отпраздновали победу перед членами нашей семьи. Если они хотят, они могут прийти отпраздновать с нами, игроками, там, где мы находимся, и мы можем разобраться где угодно и поговорить обо всём, о чём нам нужно было поговорить ещё по ходу матча», — приводит слова Отаменди журналист TyC Sports Гастон Эдуль в социальной сети X (ранее Twitter).

Сборная Франции одержала победу со счётом 1:0 и вышла в полуфинал турнира. Единственный гол на пятой минуте забил Жан-Филипп Матета. В другом полуфинале футбольного турнира Олимпиады-2024 Франция встретится со сборной Египта. Игра состоится 5 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В другом полуфинале сборная Марокко встретится с Испанией.

Календарь плей-офф футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная сетка плей-офф Олимпиады-2024 по футболу

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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