Брейдо отреагировал на предложение считать ЦСКА победителем ЛЧ по аналогии с Олимпиадой

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал предложение считать ЦСКА победителем Лиги чемпионов.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что российскую пловчиху Евгению Чикунову, дважды превзошедшую в заплывах Кубка России результаты олимпийских чемпионок ОИ-2024 в Париже, на всероссийских соревнованиях в ближайшее четырёхлетие будут официально объявлять как двукратную победительницу Олимпийских игр — 2024. После этого в социальных сетях пользователи предложили по аналогии называть ПФК ЦСКА победителем Лиги чемпионов за победы в группе над мадридским «Реалом» в сезоне-2018/2019.

«Ну что тут сказать. Звучит логично!» — написал Брейдо в своём телеграм-канале, добавив к тексту смеющийся эмодзи.

В евросезоне-2018/2019 ЦСКА дважды победил мадридский «Реал» в группе Лиги чемпионов — 1:0 дома и 3:0 на выезде, но по итогам группового этапа занял четвёртое место с семью очками и не вышел в евровесну. «Королевский клуб» на тот момент являлся действующим победителем Лиги чемпионов, завоевав это звание в сезоне-2017/2018.