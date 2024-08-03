Фёдор Чалов провёл первую тренировку с ПАОКом после перехода

Российский нападающий Фёдор Чалов провёл первую тренировку с новым клубом — греческим ПАОКом.

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1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

Ранее стало известно, что Чалов попал в заявку ПАОКа на первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со шведским «Мальмё». Встреча состоится 6 августа. Также в заявку клуба из Салоников попал ещё один россиянин Магомед Оздоев.

Чалов — воспитанник армейцев, с семи лет находился в структуре ПФК ЦСКА. Вместе с командой нападающий выиграл Суперкубок в 2018 году, Кубок России – в 2023-м, трижды становился серебряным призёром РПЛ.

В прошлом сезоне Чалов сыграл 41 матч, забил 16 мячей и отдал пять голевых передач.

Чалов прилетел в Грецию для оформления трансфера в ПАОК