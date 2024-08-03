Спортивный директор «Баварии» оценил работу Венсана Компани в мюнхенской команде

Спортивный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о работе главного тренера команды Венсана Компани.

«Венсан и его команда очень близки к игрокам. Он пытается объяснить им, в чём заключается его концепция. Он — часть этой команды, он хочет быть частью этого клуба. Но он также вводит новые вещи, например, музыку во время тренировок. Это необязательно, но вы видите, что мы прокладываем новую дорогу. Здесь хорошая атмосфера, и я настроен очень оптимистично», — приводит слова Дризена Sky Sports.

Компани возглавил «Баварию» в июле 2024 года. Контракт 38-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее бельгиец работал в «Андерлехте» и «Бёрнли», который смог вывести из Чемпионшипа в Премьер-лигу.